Учёные из Бельгии объяснили, как постоянное ношение фитнес-браслетов может ухудшить психическое состояние

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Бельгийские учёные провели исследование и обнаружили, что использование фитнес-браслетов и смарт-часов может негативно сказаться на психическом здоровье. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Consumer Affairs (JСА).

Фото: PxHere is licensed under CC0 Public Domain

В эксперименте участвовали 30 человек, активно использующих фитнес-браслеты и приложения для отслеживания физической активности и состояния здоровья. Уровень вовлечённости участников в использование устройств был разным: некоторые сначала проявляли небольшой интерес к трекерам, но затем стали регулярно ими пользоваться, другие изначально были заинтересованы в использовании фитнес-трекеров, но со временем их энтузиазм угас.

Однако самым неожиданным результатом стало формирование группы пользователей, у которых увлечение здоровым образом жизни переросло в одержимость. Участники этой группы тратили слишком много времени и усилий на изучение данных о своём здоровье и стремились достичь идеальных показателей подвижности. По мнению учёных, это негативно сказалось на общем самочувствии участников: они испытывали стресс, что ухудшало их состояние.

Исследователи отметили, что пользователи воспринимают информацию от трекеров как достоверную, но при этом игнорируют возможные ошибки в измерениях. Это приводит к навязчивому стремлению достичь определённых фитнес-целей как можно быстрее, что вредит благополучию пользователей.

Уточнения

Фитнес-браслет также известный как Трекер активности, Смарт-браслет или Фитнес-трекер, это устройство или приложение предназначенное для мониторинга показателей связанных с фитнесом.

