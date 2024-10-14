Защитник "Спартака" Хлусевич рассказал, перешёл бы он в "Зенит", если бы ему там платили в два раза больше

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Защитник московского клуба "Спартак" Даниил Хлусевич поделился своими мыслями о возможности перехода в петербургский "Зенит", если бы ему предложили удвоить зарплату в новом клубе.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Хлусевич отметил, что он предан своему клубу и считает футбол своим приоритетом. Он отметил, что вообще не думает о возможности перехода в другой клуб, являясь игроком "Спартака".

Футболист признался, что деньги для него — второстепенный аспект. Он также выразил радость от того, что продолжает развиваться как игрок в составе "Спартака".

"Я игрок "Спартака", об этом никогда не думаю. И деньги для меня не самое важное в футбольной жизни. Конечно, все рады зарабатывать больше, этого никто не скрывает. Но я люблю футбол, потому что эта игра — моя жизнь", — сказал Хлусевич в интервью "Комсомольской правде".

Хлусевич присоединился к "Спартаку" в зимний период 2022 года. За это время он принял участие в 94 встречах во всех соревнованиях, забив пять голов и отдав 11 результативных передач. В текущем сезоне 23-летний игрок провёл 13 матчей во всех соревнованиях. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. Согласно информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равна 5 миллионам евро.

Уточнения

Дании́л Андре́евич Хлусе́вич (род. 26 февраля 2001, Симферополь) — российский футболист, полузащитник московского «Спартака» и сборной России.



«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года.



«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.

