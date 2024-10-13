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Экс-футболист ЦСКА Гришин признался, что не понимает, для чего сейчас нужна сборная России

1:27
Спорт

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился своим мнением о национальной сборной России в рамках её отстранения от международных матчей.

Экс-футболист ЦСКА Гришин признался, что не понимает, для чего сейчас нужна сборная России
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Гришин отметил, что в текущей ситуации не понимает, зачем нужна сборная России в её нынешнем виде. Он считает, что это пустая трата времени и ресурсов.

Вместо этого, по его мнению, лучше отпустить игроков по клубам, где они смогут восстановиться и набрать форму, как это было в октябре.

"Я слышу высказывания, что сборная России должна существовать. Но для меня непонятно, зачем сейчас она существует. В таком виде она не нужна, это пустая трата времени. Лучше, как в октябре, распустить игроков в команды, чтобы они залечили травмы и набрали форму", — сказал Гришин "Чемпионату".

Гришин также выразил сомнение в целесообразности проведения товарищеских матчей сборной России с командами, такими как Сирия и Бруней. Он признал, что это важные сборные, но подчеркнул, что в прошлом российская команда играла с более сильными соперниками, такими как ФРГ, Испания и Франция.

В интервью корреспонденту "Чемпионата" Владиславу Круглову, Гришин также отметил, что в СССР сборная России играла с командами, о которых сейчас многие даже не знают, такими как Мальта, Сирия и Ливия.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Гри́шин (18 ноября 1971, Москва, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник, защитник. 

Сбо́рная Росси́и по футбо́лу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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