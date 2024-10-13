Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кафе и рестораны Москвы посетили более двух миллионов туристов за полгода
Курица со сливами в духовке: перед запеканием птица смазывается смесью имбиря и мёда
Гибель питомцев: как вовремя распознать и остановить процесс загнивания комнатных растений
Как понять, что вы на 100% готовы к появлению питомца в доме. 7 ключевых вопросов
Экс-футболист ЦСКА Гришин признался, что не понимает, для чего сейчас нужна сборная России
И это все грибы: в NASA изучают постройку жилья для лунных колонистов из грибов
О чём молчит ваше сердце: 4 тревожных признака проблем
Россияне стали есть рыбу чаще: потребление выросло на 2%
Варенье из арбузных корок с апельсином: ваши гости ни за что не догадаются, из чего оно сварено

Авербух сообщил, что Камила Валиева не будет участвовать в Ледниковом периоде

1:06
Спорт

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года и продюсер Илья Авербух сообщил, что предлагал фигуристке Камиле Валиевой принять участие в шоу "Ледниковый период". Однако, по его словам, в новом сезоне она не будет участвовать в проекте.

Авербух сообщил, что Камила Валиева не будет участвовать в Ледниковом периоде
Фото: Telegram-аккаунт Камилы Валиевой is licensed under public domain

Авербух сам подтвердил, что Камила Валиева не будет участвовать в этом сезоне популярного ледового шоу. По словам продюсера, фигуристке действительно было сделано предложение, но в этом сезоне её участие не запланировано.

"Камила Валиева принимать участие в этом проекте не будет. Действительно было предложение Камиле, но в этом проекте она не участвует", — сказал Авербух в разговоре с "Чемпионатом".

Ранее стало известно, что ведущими шоу "Ледниковый период" стали двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, которая заменила Алину Загитову, и олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Советы
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента Аудио 
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Красота и стиль
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе Аудио 
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Еда и рецепты
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Популярное
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента

Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта.

Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться
RAF Eurofighter Typhoon. Европейский истребитель нового поколения для прикрытия фланга НАТО от России Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Последние материалы
Курица со сливами в духовке: перед запеканием птица смазывается смесью имбиря и мёда
Гибель питомцев: как вовремя распознать и остановить процесс загнивания комнатных растений
Как понять, что вы на 100% готовы к появлению питомца в доме. 7 ключевых вопросов
Экс-футболист ЦСКА Гришин признался, что не понимает, для чего сейчас нужна сборная России
И это все грибы: в NASA изучают постройку жилья для лунных колонистов из грибов
О чём молчит ваше сердце: 4 тревожных признака проблем
Россияне стали есть рыбу чаще: потребление выросло на 2%
Варенье из арбузных корок с апельсином: ваши гости ни за что не догадаются, из чего оно сварено
Почему кошки бьются током? Учёные изучили механику трения, чтобы ответить на этот вопрос
Авербух сообщил, что Камила Валиева не будет участвовать в Ледниковом периоде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.