Авербух сообщил, что Камила Валиева не будет участвовать в Ледниковом периоде

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года и продюсер Илья Авербух сообщил, что предлагал фигуристке Камиле Валиевой принять участие в шоу "Ледниковый период". Однако, по его словам, в новом сезоне она не будет участвовать в проекте.
Авербух сам подтвердил, что Камила Валиева не будет участвовать в этом сезоне популярного ледового шоу. По словам продюсера, фигуристке действительно было сделано предложение, но в этом сезоне её участие не запланировано.
"Камила Валиева принимать участие в этом проекте не будет. Действительно было предложение Камиле, но в этом проекте она не участвует", — сказал Авербух в разговоре с "Чемпионатом".
Ранее стало известно, что ведущими шоу "Ледниковый период" стали двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, которая заменила Алину Загитову, и олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.
Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.
Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.
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