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Топ-4 упражнения, которые быстро избавляют от дряблости живота

1:45
Спорт

1. Стоячие русские твисты

Топ-4 упражнения, которые быстро избавляют от дряблости живота
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

Поставьте ноги на ширине плеч и немного согнув колени. Выпрямите руки перед собой и сцепите кисти рук. Поверните туловище влево. Вернитесь к центру, затем поверните туловище вправо. Выполните три подхода по 10-12 повторений.

2. Боковые скручивания стоя

Для бокового скручивания стоя поставьте ноги на ширине плеч. Положите руки на затылок. Сгибайте корпус, "сжимая" верхнюю часть тела в правую сторону, чтобы правый локоть двигался к правому бедру. Повторите то же самое движение с левой стороны. Выполните три подхода по 10-12 повторений.

3. Стоячие косые скручивания

Затем поставьте ноги на ширине плеч для стоячих косых скручиваний. Положите левую руку на левое бедро. Поднимите правую руку над головой так, чтобы она совпала с ухом. Напрягите корпус, сжимая верхнюю часть тела вправо. В то же время подтяните правый локоть к правому колену. Повторите то же движение с противоположной стороны. Выполните три подхода по 10-12 повторений с каждой стороны.

4. Подъемы ног стоя

Начните подъем ног стоя, положив руки на бедра и поставив ноги на ширине плеч. Поднимите правую ногу в сторону, следя за тем, чтобы она оставалась прямой. Опустите правую ногу обратно в исходное положение и выполните тот же подъем с левой стороны. Выполните три подхода по 10-12 повторений.

 

Уточнения

Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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