Авербух: нельзя сказать, что Алину Загитову заменили в роли ведущей Ледникового периода

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года и продюсер Илья Авербух рассказал о реакции Алины Загитовой на решение заменить её в роли ведущей шоу "Ледниковый период", а также своём собственном отношении к этому вопросу.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

На вопрос о причинах замены Загитовой, Авербух ответил, что ведущие на проекте менялись на протяжении всех 16 лет его существования. Он напомнил, что первый сезон вели Евгений Плющенко и Ирина Слуцкая, а также упомянул других известных ведущих шоу, таких как Настя Заворотнюк и Марат Башаров, Пётр Чернышёв, Анна Щербакова и Алла Михеева.

Авербух подчеркнул, что замена ведущих — это обычная практика, а не что-то экстраординарное. Он также отметил, что новая ведущая шоу Женя Медведева ранее уже вела проект "Ледниковый период. Дети" и сделал предположение, что она будет отлично продолжать вести знакомый ей проект.

"Вы так говорите, будто 16 лет его вела Алина Загитова и сейчас вдруг её заменили. Очень странная позиция. Я понимаю, что она хорошая для прессы, для стравливания. Но до этого Женя прекрасно выступала в проекте и, думаю, ещё не раз вернётся обратно. Никто никого не заменил", — сказал Авербух в беседе с "Чемпионатом".

По словам Авербуха, Алина Загитова — отличная ведущая, которая продолжает работать на Первом канале и имеет свои собственные проекты. Он выразил уверенность, что все участники проекта ещё не раз пересекутся в будущем.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.



Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.

