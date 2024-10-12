Валерий Карпин объяснил, почему не может сейчас оценить свою работу в качестве наставника сборной

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выразил мнение, что сейчас не время давать оценку его работе в национальной команде.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, CC BY-SA 3.0

Специалист возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством команда провела 18 матчей, в которых одержала 12 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

В интервью "Матч ТВ" Карпин сказал, что пока рано делать выводы о его деятельности в качестве главного наставника национальной команды. Он считает, что в этом плане пока даже говорить не о чем.

"Промежуточно — ни о чём. Зачем оценивать? С кем мы играем? Как мы играем? Когда? По-моему, сейчас оценивать просто даже особо нечего, — сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".

Последний раз сборная России играла в сентябре в Ханое, где одержала победу над командой Вьетнама со счётом 3:0. Напомним, что с февраля 2022 года все сборные России и российские клубы были отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

