"Авангард" может уволить Сергея Звягина

"Авангард" может отправить Сергея Звягина в отставку.

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Увольнение специалиста может произойти в случае неудач в предстоящих матчах, сообщает "Спорт-Экспресс".

10 октября "Авангард" потерпел поражение от "Барыса" со счётом 0:1, несмотря на то, что "Барыс" занимает последнее место в Восточной конференции.

В текущем сезоне команда проиграла все свои шесть выездных игр. Следующие матчи "Авангард" проведёт в гостях у "Металлурга" и "Трактора".

"Авангард" с разницей шайб 30:37 набрал 11 очков в 14 матчах и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.

Уточнения

Сергей Евгеньевич Звягин (род. 17 февраля 1971, Москва) — советский и российский хоккеист, вратарь. Мастер спорта международного класса. Главный тренер «Авангарда».

