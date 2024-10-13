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"Авангард" может уволить Сергея Звягина

Спорт

"Авангард" может отправить Сергея Звягина в отставку.

"Авангард" может уволить Сергея Звягина
Фото: wikimedia.org by Крылов Иван, CC BY-SA 3.0

Увольнение специалиста может произойти в случае неудач в предстоящих матчах, сообщает "Спорт-Экспресс".

10 октября "Авангард" потерпел поражение от "Барыса" со счётом 0:1, несмотря на то, что "Барыс" занимает последнее место в Восточной конференции.

В текущем сезоне команда проиграла все свои шесть выездных игр. Следующие матчи "Авангард" проведёт в гостях у "Металлурга" и "Трактора".

"Авангард" с разницей шайб 30:37 набрал 11 очков в 14 матчах и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.

Уточнения

Сергей Евгеньевич Звягин (род. 17 февраля 1971, Москва) — советский и российский хоккеист, вратарь. Мастер спорта международного класса. Главный тренер «Авангарда».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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