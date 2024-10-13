Против сборной России может выступить богатейший футболист мира

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Самый богатый футболист мира Фаик Болкиа из Брунея может принять участие в матче против сборной России во время ноябрьского сбора национальной команды. Об этом информирует журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Фаик Болкиа, играющий за таиландский клуб "Ратчабури", является членом правящей династии Брунея. Его отец — Джеффри Болкиах, принц Брунея, а дядя — Хассанал Болкиах, нынешний султан страны.

В 2023 году состояние 26-летнего Болкиа оценивалось в 20 миллиардов долларов.

Последний раз он был вызван в национальную сборную в 2018 году.

11 октября стало известно о договоренности о матче с командой Сирии. Таким образом, сборная России сыграет с Брунеем 15 ноября, а 19 ноября — с Сирией.

Сборная Брунея занимает 183 место в рейтинге ФИФА, в то время как сборная Сирии находится на 93 месте.

Уточнения

Фаик ибни Принц Джеффри Болкиах (англ. Faiq Jefri Bolkiah; 9 мая 1998, Лос-Анджелес, США) — брунейский футболист, полузащитник клуба «Чонбури». Выступал за сборную Брунея. Член правящей брунейской династии Болкиах.



Принц Джеффри Болкиах (Джеффри Болкиах ибни Султан Омар Али Сайфуддин III) (род. 6 ноября 1954 года, Бандар-Бруней) — член брунейской правящей династии.



Хассанал Болкиах (малайск. Hassanal Bolkiah; род. 15 июля 1946, Бандар-Бруней) — султан Брунея (29-й представитель династии, правящей с XIV века), премьер-министр, министр обороны, министр иностранных дел и министр финансов Брунея.

