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Вячеслав Колосков предложил продавать водку на матчах

0:48
Спорт

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что положительно относится к продаже пива на стадионах.

Вячеслав Колосков предложил продавать водку на матчах
Фото: bloomberg by Saudi Press Agency

По словам Колоскова, лично он к продаже пива на стадионах относится положительно — уже три года говорит об этом. Он бы даже разрешил продавать водку. Ничего плохого в этом не видит. Однако он не может гарантировать поведение болельщиков, поэтому все зависит от культуры людей, которые будут посещать матчи, как приводит слова Колоскова Sport24.

Ранее нападающий "Зенита" Максим Глушенков в интервью на YouTube-канале "СБГ ШОУ" заявил, что может позволить себе выпить пива после матчей.

На данный момент на стадионах действует запрет на продажу пива.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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