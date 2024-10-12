Вячеслав Колосков предложил продавать водку на матчах

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что положительно относится к продаже пива на стадионах.
По словам Колоскова, лично он к продаже пива на стадионах относится положительно — уже три года говорит об этом. Он бы даже разрешил продавать водку. Ничего плохого в этом не видит. Однако он не может гарантировать поведение болельщиков, поэтому все зависит от культуры людей, которые будут посещать матчи, как приводит слова Колоскова Sport24.
Ранее нападающий "Зенита" Максим Глушенков в интервью на YouTube-канале "СБГ ШОУ" заявил, что может позволить себе выпить пива после матчей.
На данный момент на стадионах действует запрет на продажу пива.
Алкого́ль (от араб. الكحل, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта.