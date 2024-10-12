Фитнес-тренер поделилась рекомендациями для снятия боли в мышцах после тренировки

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Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как избежать мышечной боли после тренировки и что делать, если она уже возникла, сообщает "Спорт-Экспресс".

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По её словам, избежать неприятных ощущений поможет постепенное увеличение нагрузок во время тренировок. Неверно подобранный вес на первых занятиях неизбежно приводит к микротравмам и боли в мышцах.

"После слишком интенсивной тренировки у неподготовленного спортсмена в большинстве случаев возникают сильные боли в мышцах. Длиться неприятные и болезненные ощущения могут от 72 часов до 10 дней", — отметила эксперт.

Чтобы справиться с этой проблемой, фитнес-тренер советует следовать трем простым правилам. Первое — не переедать после тренировки.

Как объяснила тренер, приём пищи должен быть умеренным и сбалансированным. Не стоит наедаться до болей в животе. После тренировки организм направляет свои ресурсы на активное восстановление. Если вы съедите слишком много еды, особенно вредной, ему придется мобилизовать все силы на её переваривание.

Кроме того, после физической нагрузки специалист рекомендует принять тёплую ванну с добавлением магниевой соли. Это необходимо для снятия гипертонуса мышц.

"На помощь также придет растяжка. Это отличный вариант для заминки после тренировки. Лёгкий статический стретчинг в течение 7-10 минут способствует лучшему и скорейшему восстановлению мышц, снижает вероятность возникновения мышечных болей", — сообщила фитнес-тренер.

В завершение разговора Елена добавила, что при возникновении мышечных болей не следует просто лежать и ждать, когда они пройдут. Важно оставаться в движении. Можно выполнить лёгкие упражнения, массаж или растяжку.

Уточнения

Крепату́ра синдро́м отсро́ченной мы́шечной бо́ли (англ. Delayed onset muscle soreness, DOMS) — сложные, в том числе болевые ощущения в мышцах, возникающие через несколько часов или дней после непривычной или интенсивной физической нагрузки.

