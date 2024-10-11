Роман Костомаров присоединится к команде жюри шоу Ледниковый период

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров будет одним из членов жюри на проекте "Народный ледниковый период". Об этом журналистам рассказал продюсер шоу Илья Авербух, сообщает ТАСС.

Фото: romankostomarov.ru by Официальный Сайт Романа Костомарова, PDM

"Рома Костомаров и Оксана Домнина будут сидеть в жюри. Он внутри проекта, это для него важно, — сказал Авербух. — И всем, кто катается, всем, кто его слушает его слова, они имеют дополнительную мотивационную значимость. Это больше чем развлекательное шоу".

В январе 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с диагнозом пневмония, где ему провели медикаментозную коматозную терапию. В результате сепсиса у него возникли серьезные нарушения кровообращения, и в феврале 2023 года стало известно о необходимости ампутации обеих стоп и кистей рук.

Костомарову сейчас 47 лет. В паре с Татьяной Навкой он одержал победу на Олимпийских играх 2006 года в Турине. Кроме того, они являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала Гран-при.

Уточнения

Роман Сергеевич Костома́ров (род. 8 февраля 1977, Москва) — российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.



Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.



Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).

