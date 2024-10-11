Сборная России может провести знаковую игру против трехкратного чемпиона Африки

Хайро Пачон, менеджер по организации матчей в футбольной федерации Нигерии, поделился информацией о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) касаемо организации товарищеской встречи, сообщает Газета. Ru со ссылкой на Sport24.

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"Работа для организации товарищеского матча главных сборных Нигерии и России ведется. Поэтому такой матч возможен", — сказал Пачон.

Сейчас сборная России проводит тренировочный сбор в Новогорске. Первоначально команда должна была встретиться с Пакистаном, однако игра не состоялась, так как пакистанские футболисты не смогли прибыть для участия, несмотря на достигнутые договоренности. Медиаменеджер сборной Пакистана, Мухаммад Яшал, сообщил, что в Россию может приехать неофициальная команда страны.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз предложил провести матч со сборной Таджикистана, но Федерация футбола Таджикистана отказалась от этого предложения из-за напряженного графика своих игр.

Уточнения

Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации.

