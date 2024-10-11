Авербух: успехи Кондратюка выходят за пределы бронзовой медали

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Хореограф и серебряный призер Олимпийских игр по танцам на льду Илья Авербух выразил мнение, что Марк Кондратюк и вся российская команда заслуживают звания олимпийских чемпионов Пекина. Об этом сообщают ТАСС.

Фото: wikipedia.org by Kremlin.ru

"Хочу отметить, что Марк Кондратюк — действующий спортсмен, продолжает свою спортивную карьеру, блестяще показал себя на контрольных прокатах, прям "взорвал" всех. Марк выделил четыре дня для того, чтобы выступить перед любимыми зрителями. Такой версии "Кармен", которую увидят зрители именно в Москве, еще не было", — анонсировал Авербух.

Авербух также отметил, что главными героями спектакля "Кармен" являются двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Марк Кондратюк. Хореограф подчеркнул, что команда заслуживает золотую медаль за свои достижения, несмотря на то, что официально они считаются бронзовыми призерами.

В командном турнире на Олимпийских играх в Пекине золото завоевала российская сборная, серебро ушло к американским спортсменам, а бронзовые медали получили японцы, канадцы же финишировали четвертыми. В дальнейшем Спортивный арбитражный суд наложил четырехлетнюю дисквалификацию на россиянку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых норм.

В результате этого Международный союз конькобежцев аннулировал её достижения, что привело к изменению итогового положения команд: Россия переместилась с первого на третье место в турнире фигуристов. В составе российской команды в этом турнире выступали такие спортсмены, как Валиева, Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Уточнения

Марк Вале́рьевич Кондратю́к (род. 3 сентября 2003 года, Подольск, Московская область, Россия) — российский фигурист, выступающий в одиночном катании.



Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.

