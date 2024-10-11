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Малкин устанавливает рекорд: 800 передач в НХЛ

1:43
Спорт

Хоккеист клуба "Питтсбург" Евгений Малкин сделал историю, став первым россиянином в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которому удалось отдать 800 передач. Об этом сообщает Газета. Ru.

Малкин устанавливает рекорд: 800 передач в НХЛ
Фото: commons.wikimedia by Вубл

В последнем матче регулярного чемпионата "Питтсбург" одержал победу над "Детройтом" со счетом 6:3, а Малкин стал автором двух результативных передач в этом поединке. Таким образом, Малкин вошел в число 34-х хоккеистов, достигнувших данной отметки. Среди действующих игроков больше передач имеют только Сидни Кросби (1006) и Патрик Кейн (813).

В следующем поединке регулярного чемпионата "Питтсбург" встретится с командой "Торонто". На протяжении сезона 2023/24 в Национальной хоккейной лиге Малкин успел забросить 27 шайб и оформить 40 результативных передач. "Питтсбург" набрал 88 очков, заняв десятое место в Восточной конференции НХЛ, что не позволило им попасть в плей-офф.

Вместе с "Пингвинз" Малкин трижды поднимал над головой Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. Также нападающий сборной России дважды становился золотым медалистом чемпионатов мира — в 2012 и 2014 годах, а кроме того, трижды представлял свою страну на зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Уточнения

Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. НХЛ стала одной из первых профессиональных хоккейных лиг в мире.

Евге́ний Влади́мирович Ма́лкин (род. 31 июля 1986, Магнитогорск, Челябинская область) — российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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