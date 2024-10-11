Тайсон поддержит Бетербиева в решающем бою против Бивола

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Американский боксер Майк Тайсон ответил на вопрос, кто станет победителем боя между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, заявив, что является большим фанатом Артура, передает Seconds Out. Об этом сообщает Газета. Ru.

Фото: commons.wikimedia by Эд Вебстер

"Я думаю, Бетербиев покажет хороший бой, я большой фанат Артура. Вообще я предвзят, поэтому не спрашивайте меня, кто победит", — сказал Тайсон.

Бой пройдет 12 октября в Саудовской Аравии, где спортсмены сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Оба боксера пока не знают поражений в своей профессиональной карьере. Бетербиев имеет в своем активе 20 побед, все из которых были одержаны нокаутом, а Бивол — 23 победы, из которых 12 также завершились нокаутами.

2 июня Бивол одержал уверенную победу над Маликом Зинадом на боксерском вечере в Эр-Рияде. 33-летний боксер из Санкт-Петербурга нокаутировал своего соперника в шестом раунде, нанеся ему серию точных джебов, после чего рефери решил остановить поединок.

14 января Бетербиев одержал убедительную победу над британцем Каллумом Смитом, нокаутировав его в седьмом раунде. В этом поединке Россиянин дважды отправил соперника в нокдаун всего за несколько секунд, что заставило угол Смита выбросить полотенце в знак сдачи. Таким образом, Бетербиев успешно защитил свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO.

Уточнения

Майкл Дже́рард Та́йсон (англ. Michael Gerard Tyson; род. 30 июня 1966, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории.



Арту́р Асильбе́кович Бетерби́ев (чечен. Бетербиев Асильбекан Артур; род. 21 января 1985, Хасавюрт, Дагестан, СССР) — непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал чеченского происхождения, выступающий в полутяжёлой весовой категории.



Дми́трий Ю́рьевич Би́вол (род. 18 декабря 1990, Токмак, Чуйская область, Киргизская ССР, СССР) — киргизский и российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории.

