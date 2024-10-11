Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певший с рэпером P.Diddy Тимати резко высказался о скандале с вечеринками США
Рэперу P.Diddy грозит пожизненное заключение
Второй астероид, убивший динозавров: катастрофа, о которой вы не знали
Певица Слава возмутилась отменой концертов в Дагестане: помог бизнесмен
Продажи мотоциклов в России бьют рекорды: кто лидирует на рынке
Уехавшую из России Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск
Малкин устанавливает рекорд: 800 передач в НХЛ
Подготовка малины к зиме: правильная подкормка на квадратный метр
Стало известно, с кем Агата Муцениеце проводит время за границей

Тайсон поддержит Бетербиева в решающем бою против Бивола

1:44
Спорт

Американский боксер Майк Тайсон ответил на вопрос, кто станет победителем боя между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, заявив, что является большим фанатом Артура, передает Seconds Out. Об этом сообщает Газета. Ru.

Тайсон поддержит Бетербиева в решающем бою против Бивола
Фото: commons.wikimedia by Эд Вебстер

"Я думаю, Бетербиев покажет хороший бой, я большой фанат Артура. Вообще я предвзят, поэтому не спрашивайте меня, кто победит", — сказал Тайсон.

Бой пройдет 12 октября в Саудовской Аравии, где спортсмены сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Оба боксера пока не знают поражений в своей профессиональной карьере. Бетербиев имеет в своем активе 20 побед, все из которых были одержаны нокаутом, а Бивол — 23 победы, из которых 12 также завершились нокаутами.

2 июня Бивол одержал уверенную победу над Маликом Зинадом на боксерском вечере в Эр-Рияде. 33-летний боксер из Санкт-Петербурга нокаутировал своего соперника в шестом раунде, нанеся ему серию точных джебов, после чего рефери решил остановить поединок.

14 января Бетербиев одержал убедительную победу над британцем Каллумом Смитом, нокаутировав его в седьмом раунде. В этом поединке Россиянин дважды отправил соперника в нокдаун всего за несколько секунд, что заставило угол Смита выбросить полотенце в знак сдачи. Таким образом, Бетербиев успешно защитил свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO.

Уточнения

Майкл Дже́рард Та́йсон (англ. Michael Gerard Tyson; род. 30 июня 1966, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории.

Арту́р Асильбе́кович Бетерби́ев (чечен. Бетербиев Асильбекан Артур; род. 21 января 1985, Хасавюрт, Дагестан, СССР) — непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал чеченского происхождения, выступающий в полутяжёлой весовой категории.

Дми́трий Ю́рьевич Би́вол (род. 18 декабря 1990, Токмак, Чуйская область, Киргизская ССР, СССР) — киргизский и российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Еда и рецепты
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых Аудио 
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Красота и стиль
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта Аудио 
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Еда и рецепты
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Затягивающий сатанизм. Чтобы стать украинцем, надо убить в себе русского Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку
Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку
Последние материалы
Рэперу P.Diddy грозит пожизненное заключение
Второй астероид, убивший динозавров: катастрофа, о которой вы не знали
Певица Слава возмутилась отменой концертов в Дагестане: помог бизнесмен
Продажи мотоциклов в России бьют рекорды: кто лидирует на рынке
Уехавшую из России Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск
Малкин устанавливает рекорд: 800 передач в НХЛ
Подготовка малины к зиме: правильная подкормка на квадратный метр
Стало известно, с кем Агата Муцениеце проводит время за границей
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Топ-5 развивающих игрушек для собак, которые работают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.