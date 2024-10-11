Тренеры поделились лучшими советами по занятию спортом

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Найдите активность, которую вы искренне любите

Тренеры настоятельно рекомендуют вам найти спорт, который вам действительно нравится, чтобы вы не бросили его.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, PDM

Никогда не поздно заняться активным хобби

Существует так много способов получить хорошую тренировку. Вы смело можете заняться катанием на лыжах, игрой в теннис или любой другой активностью.

Найдите напарника по тренировкам

Давайте будем честными: тренировка с другом больше похожа на развлечение, чем на работу. Найдите напарника по тренировкам, чтобы заниматься любимыми физическими упражнениями как можно.

Уделяйте физической активности не менее 20 минут каждый день

Независимо от того, совершаете ли вы 20-минутную прогулку со своим щенком или вы делаете просто зарядку дома, движение вашего тела имеет важное значение для вашего психического и физического здоровья.

Постарайтесь исключить сахар из своего рациона

Важно пересмотреть свою диету, когда ваша цель состоит в том, чтобы привести себя в форму, поскольку диета и физические упражнения идут рука об руку. Старайтесь есть цельные продукты. Вместо сахара ешьте фрукты

Дайте своему организму полноценный отдых и восстановление

Время, которое вы восстанавливаетесь после интенсивной тренировки, так же важно, как и время, проведенное в тренажерном зале. Предоставление организму времени на восстановление после тренировок предотвращает выгорание, снижает риск травм и оптимизирует восстановление и рост мышц.