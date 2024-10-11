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Фитнес-тренер поделился советами для снижения веса

1:10
Спорт

Фитнес-тренер Денис Черногузов в интервью "Спорт-Экспресс" подчеркнул, что основное правило при похудении — создание дефицита калорий. Однако для достижения желаемого результата на весах недостаточно только корректировать питание, необходимо также соблюдать другие важные аспекты.

Фитнес-тренер поделился советами для снижения веса
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

"Никаких "голодных" диет. Чтобы похудеть, ешьте регулярно и в меру. Хорошая привычка — это подсчет калорий", — уточнил тренер.

Эксперт также рекомендует уделять внимание качественному сну и восстановлению после тренировок. Продолжительность сна должна составлять не менее восьми часов, так как постоянные недосыпы могут стимулировать переедание.

"Постарайтесь отказаться от простых углеводов в пользу сложных. Простые углеводы расходуются быстро, поэтому насыщение от такой пищи недолгое", — порекомендовал Денис Черногузов.

Помимо этого, фитнес-тренер подчёркивает важность поддержания водного баланса. В течение дня необходимо выпивать не менее одного литра воды, чтобы предотвратить обезвоживание организма.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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