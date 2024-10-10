Эсекьель Барко поставил рекорд среди новичков "Спартака"

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Атакующий полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко стал рекордсменом клуба по количеству результативных действий в первых 10 матчах за команду за последние 15 лет, сообщила компания Opta. Барко продемонстрировал семь результативных действий (четыре гола и три ассиста), что является лучшим показателем среди игроков красно-белых в этот период.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

По данным Opta, ни один другой футболист "Спартака" не сумел превзойти или даже повторить достижение Барко, показав больше игр с голами или результативными передачами в первых 10 матчах за клуб.

На втором месте по этому показателю расположились сразу пятеро бывших игроков "Спартака": Алекс, Веллитон, Эммануэль Эменике, Хосе Хурадо и Тео Бонгонда, который продолжает выступать в команде. Каждый из них отметился пятью результативными действиями в первых 10 матчах за красно-белых.

Эсекьель Барко присоединился к "Спартаку" летом этого года, перейдя из аргентинского клуба "Ривер Плейт".

Уточнения

Эсекье́ль Ома́р Ба́рко (исп. Esequiel Omar Barco; род. 29 марта 1999, Вилья-Гобернадор-Гальвес, Санта-Фе) — аргентинский футболист, полузащитник московского «Спартака».

