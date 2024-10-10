CAS определил исход спора "Зенита" и "Барселоны"

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел спор между "Зенитом" и "Барселоной" о переходе Малкома в российский клуб. В своем решении CAS установил, что "Зенит" не обязан выплачивать "Барселоне" компенсацию за период, когда клуб выходил в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

"Барселона" в своём исковом заявлении в CAS указала на пункт договора о переходе Малкома, который предусматривал выплату компенсации "Зениту" за каждый выход сине-бело-голубых в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Однако, условие о выплате компенсации было связано с количеством матчей Малкома в Российской Премьер-лиге.

Уточнения

Court of Arbitration for Sport (CAS) — спортивный арбитражный суд — международный спортивный арбитражный орган.

