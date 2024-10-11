Врач раскрыл, поможет ли спорт в борьбе со стрессом

Заниматься спортом полезно для улучшения психического здоровья, однако это не панацея для всех без исключения. Об этом сообщила в беседе с РИАМО врач-психотерапевт из АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.
"Для одних людей физическая активность — путь к душевному равновесию, для других — не столь важный аспект. Кто-то находит баланс в хобби: коллекционировании, ремонте техники или изучении искусства. Важно найти то, что приносит внутреннюю гармонию и уверенность", — отметила врач.
Выбирая активность, которая приносит удовольствие, специалист рекомендовала ставить перед собой чёткие цели и соблюдать установленные сроки, чтобы избежать откладывания хобби на неопределённое время. При этом начинать следует с небольших шагов, подчеркнула психотерапевт.
Психотерапевт — человек, получивший специальную подготовку по психотерапии.
Хо́бби (от англ. hobby — увлечение, любимое дело) или увлече́ние — вид человеческой деятельности, которым занимаются на досуге, для наслаждения.
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