Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние рецепты для роскошных волос: натуральные маски
Диетолог раскрыла суперфуд для мужского здоровья
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться
Виктория Боня пожаловалась на гармошку на лице после пластических операций
Как правильно готовить тушеную капусту
Чем заправить салат из фруктов
Как обрезать растения осенью, чтобы не навредить? Важные советы садоводам
ГАИ стала лишать водителей прав за съемные рамки крепления номеров
Тренд осени 2024 — жемчужный маникюр в стиле сказочной русалки

Врач раскрыл, поможет ли спорт в борьбе со стрессом

0:53
Спорт

Заниматься спортом полезно для улучшения психического здоровья, однако это не панацея для всех без исключения. Об этом сообщила в беседе с РИАМО врач-психотерапевт из АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Врач раскрыл, поможет ли спорт в борьбе со стрессом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Для одних людей физическая активность — путь к душевному равновесию, для других — не столь важный аспект. Кто-то находит баланс в хобби: коллекционировании, ремонте техники или изучении искусства. Важно найти то, что приносит внутреннюю гармонию и уверенность", — отметила врач.

Выбирая активность, которая приносит удовольствие, специалист рекомендовала ставить перед собой чёткие цели и соблюдать установленные сроки, чтобы избежать откладывания хобби на неопределённое время. При этом начинать следует с небольших шагов, подчеркнула психотерапевт.

 

Уточнения

Психотерапевт — человек, получивший специальную подготовку по психотерапии.

Хо́бби (от англ. hobby — увлечение, любимое дело) или увлече́ние — вид человеческой деятельности, которым занимаются на досуге, для наслаждения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В США прокомментировали передачу ВВС РФ новой партии Су-34
Военные новости
В США прокомментировали передачу ВВС РФ новой партии Су-34 Аудио 
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Туризм
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников Аудио 
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
Еда и рецепты
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Последние материалы
Как правильно готовить тушеную капусту
Чем заправить салат из фруктов
Как обрезать растения осенью, чтобы не навредить? Важные советы садоводам
ГАИ стала лишать водителей прав за съемные рамки крепления номеров
Тренд осени 2024 — жемчужный маникюр в стиле сказочной русалки
Врач опровергла миф о непрерывном ношении очков
Автоэксперт Шагапов перечислил очевидные признаки скорой поломки машины
Байден поручил Пентагону защищать Трампа как действующего президента
Блогерша Айза показала лицо нового возлюбленного, который моложе на 10 лет
Трамп запросил военный самолёт из-за угроз со стороны Ирана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.