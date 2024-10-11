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Спортсменка из Швейцарии Бранденбург посочувствовала российским фигуристкам

1:23
Спорт

Фигуристка из Швейцарии Анастасия Бранденбург, которая имеет русские корни, поделилась своим мнением по поводу того, что российские спортсменки уже длительное время не допускаются к участию в международных соревнованиях.

Спортсменка из Швейцарии Бранденбург посочувствовала российским фигуристкам
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Швейцарская спортсменка считает, что о российских фигуристах помнят на международной арене, но не говорят об этом громко.

Бранденбург также рассказала о своих выступлениях на одном льду с Соней Акатьевой, Алисой Двоеглазовой и Катей Садковой.

"Если Соня или Алиса — то всё, им точно первое место, без вопросов. Я очень сочувствую девочкам, всё-таки не быть третий год на международных стартах… Мне их очень жалко. Даже не знаю, как они держатся", — сказала Бранденбург в беседе со Sport24.

Она добавила, что очень хотела бы посоревноваться с её подругами, это, по словам фигуристки, было бы здорово. Она призналась, что ей всё равно, как она выступит в таком случае, потому что просто хочет увидеть своих российских подруг по льду.

Бранденбург добавила, что до сих пор на международных турнирах она выступала без российских фигуристок, и если бы они сейчас вернулись, это было бы прекрасно. По её словам, пока она следит за российским внутренним сезоном и болеет за своих знакомых.

Уточнения

Фигу́рное ката́ние — конькобежный вид спорта, относится к сложно координационным видам спорта.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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