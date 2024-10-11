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Экс-футболист Деменко: сборы национальной команде необходимы даже в отсутствием матчей

1:38
Спорт

Бывший футболист московского "Спартака" и "Краснодара" Максим Деменко выразил мнение, что сборная России нуждается в сборах, даже несмотря на то, что играть товарищеские матчи ей пока не с кем.

Экс-футболист Деменко: сборы национальной команде необходимы даже в отсутствием матчей
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

Спортсмен считает, что сборы национальной команды являются необходимыми.

"Я считаю, что сборы национальной команды нужны. Понятно, что футболисты хотят больше времени проводить с семьей, отдохнуть, но собираться надо. Ничего страшного, что сейчас нет матчей", — сказал Деменко, слова которого приводит Газета.Ru.

Сбор национальной команды начался в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске.

9 октября Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что товарищеского матча между футболистами России и Пакистана не будет. Ранее медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал говорил, что с россиянами может сыграть неофициальная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил разочарование поведением команды Пакистана.

Сбор национальной команды также начался в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. Однако у команды Валерия Карпина на данный момент отсутствует соперник, с которым можно было бы провести товарищеский матч. Также выяснилось, что РФС направил предложение о матче сборной Таджикистана, но Федерация футбола Таджикистана отвергла это предложение из-за своего календаря.

Уточнения

Макси́м Влади́мирович Деме́нко (21 марта 1976, Краснодар, СССР) — российский футболист, полузащитник, экс-игрок сборной России.

Сбо́рная Росси́и по футбо́лу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу.

Това́рищеский матч (другие названия — показательный или выставочный матч, предсезонная игра, подготовительный матч, в зависимости от вида спорта и страны) — спортивное мероприятие, проводимое не в рамках какого-либо статусного соревнования (турнира, чемпионата, розыгрыша кубка и т. п.).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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