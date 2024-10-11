Экс-футболист Деменко: сборы национальной команде необходимы даже в отсутствием матчей

Бывший футболист московского "Спартака" и "Краснодара" Максим Деменко выразил мнение, что сборная России нуждается в сборах, даже несмотря на то, что играть товарищеские матчи ей пока не с кем.
Спортсмен считает, что сборы национальной команды являются необходимыми.
"Я считаю, что сборы национальной команды нужны. Понятно, что футболисты хотят больше времени проводить с семьей, отдохнуть, но собираться надо. Ничего страшного, что сейчас нет матчей", — сказал Деменко, слова которого приводит Газета.Ru.
Сбор национальной команды начался в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске.
9 октября Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что товарищеского матча между футболистами России и Пакистана не будет. Ранее медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал говорил, что с россиянами может сыграть неофициальная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил разочарование поведением команды Пакистана.
Сбор национальной команды также начался в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. Однако у команды Валерия Карпина на данный момент отсутствует соперник, с которым можно было бы провести товарищеский матч. Также выяснилось, что РФС направил предложение о матче сборной Таджикистана, но Федерация футбола Таджикистана отвергла это предложение из-за своего календаря.
Макси́м Влади́мирович Деме́нко (21 марта 1976, Краснодар, СССР) — российский футболист, полузащитник, экс-игрок сборной России.
Сбо́рная Росси́и по футбо́лу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу.
Това́рищеский матч (другие названия — показательный или выставочный матч, предсезонная игра, подготовительный матч, в зависимости от вида спорта и страны) — спортивное мероприятие, проводимое не в рамках какого-либо статусного соревнования (турнира, чемпионата, розыгрыша кубка и т. п.).
Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.