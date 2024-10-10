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Олимпийская чемпионка Пахалина объявила о намерении вернуться в Россию

1:24
Спорт

Олимпийская чемпионка 2000 года по прыжкам в воду россиянка Юлия Пахалина, которая уже более 20 лет живет в США, хотела бы вернуться на родину. Об этом сообщает ТАСС.

Олимпийская чемпионка Пахалина объявила о намерении вернуться в Россию
Фото: dvidshub.net by Sgt. Edward Garibay, PDM

"Я бы с удовольствием переехала бы в Москву — обожаю этот город. Очень люблю Москву и всё, что связано с Россией. В Америке неплохо, но это не дом, это не Россия. Не чувствую, что принадлежу стране, в которой сейчас живу", — заявила Пахалина.

В запасе у Пахалиной помимо золотой медали Олимпийских игр 2000 года в Сиднее ещё три серебряные медали и одна бронзовая награда с других Олимпиад. На прошлой неделе она была в Международном зале славы плавания в США вместе с олимпийским чемпионом по водному поло Владимиром Акимовым.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал призыв к международным спортивным федерациям, рекомендовав им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Однако в конце 2023 года МОК принял решение разрешить участие россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года в статусе нейтральных атлетов, при этом необходимо было соблюсти определённые требования и пройти квалификацию.

Уточнения

Ю́лия Влади́мировна Паха́лина (род. 12 сентября 1977, Пенза) — российская прыгунья в воду. Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы.
 

Акимов Владимир Иванович (1953—1987) — советский ватерполист, тренер.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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