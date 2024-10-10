Плавание: 5 ошибок, которые допускают все новички, и как их избежать

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Плавание — это отличный вид спорта, но новички часто допускают ошибки, которые могут препятствовать успеху. Давайте разберёмся с ними и узнаем, как их избежать.

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Неправильное дыхание

Ошибка. Новички часто задерживают дыхание под водой или дышат слишком часто, что приводит к усталости.

Как избежать. Научитесь правильному дыханию — вдох над водой, выдох под водой. Сначала практикуйтесь на мелководье, затем переходите на глубину.

Неправильное положение тела

Ошибка. Новички часто плавают с прямым туловищем, что увеличивает сопротивление воды.

Как избежать. Старайтесь сохранять тело горизонтально, не забывайте о правильном положении рук и ног. Попросите тренера проверить вашу технику.

Неправильное движение рук

Ошибка. Новички часто делают слишком широкие и медленные движения руками, что снижает эффективность плавания.

Как избежать. Используйте более частые и короткие движения руками, стараясь двигаться в одном ритме. Следите за тем, чтобы кисти рук были в воде и двигались плавно.

Неуверенность в воде

Ошибка. Новички часто боятся воды и не могут расслабиться.

Как избежать. Начните с мелководья и постепенно переходите на глубину. Найдите комфортный темп плавания и старайтесь расслабиться.

Отсутствие тренера

Ошибка. Новички часто пытаются научиться плавать самостоятельно, что может привести к неправильной технике и травмам.

Как избежать. Найдите опытного тренера, который сможет научить вас правильной технике плавания и помочь преодолеть страх воды.

Не бойтесь начинать, используйте правильную технику и не забывайте о безопасности. С правильным подходом вы сможете быстро научиться плавать и наслаждаться всем прекрасным, что дает этот вид спорта.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

