Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шнуров отказывается возвращать 140 млн рублей за отменённый концерт: пытается надавить
Мастера фейков: эксперт усомнилась в наличии переговоров Минска и Киева по украинскому конфликту
Названа новая причина развода Сергея Шнурова с четвёртой женой: взяла в ежовые рукавицы
Почему нельзя худеть только на гречке: мнение эксперта
Каждый шестой заказ корма для животных приходит с нарушениями
Психолог Старунская дала девять советов, как не дать победить себя осенней хандре
Секрет стройных ног: фитнес-гуру раскрывает простую технику
Шаман не возвращает деньги за концерте в Оренбурге: поступок аморальный и безнравственный
Смузи из авокадо, яблока, банана и винограда: получится очень вкусно

Плавание: 5 ошибок, которые допускают все новички, и как их избежать

1:58
Спорт

Плавание — это отличный вид спорта, но новички часто допускают ошибки, которые могут препятствовать успеху. Давайте разберёмся с ними и узнаем, как их избежать.

Плавание: 5 ошибок, которые допускают все новички, и как их избежать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Неправильное дыхание

Ошибка. Новички часто задерживают дыхание под водой или дышат слишком часто, что приводит к усталости.

Как избежать. Научитесь правильному дыханию — вдох над водой, выдох под водой. Сначала практикуйтесь на мелководье, затем переходите на глубину.

Неправильное положение тела

Ошибка. Новички часто плавают с прямым туловищем, что увеличивает сопротивление воды.

Как избежать. Старайтесь сохранять тело горизонтально, не забывайте о правильном положении рук и ног. Попросите тренера проверить вашу технику.

Неправильное движение рук

Ошибка. Новички часто делают слишком широкие и медленные движения руками, что снижает эффективность плавания.

Как избежать. Используйте более частые и короткие движения руками, стараясь двигаться в одном ритме. Следите за тем, чтобы кисти рук были в воде и двигались плавно.

Неуверенность в воде

Ошибка. Новички часто боятся воды и не могут расслабиться.

Как избежать. Начните с мелководья и постепенно переходите на глубину. Найдите комфортный темп плавания и старайтесь расслабиться.

Отсутствие тренера

Ошибка. Новички часто пытаются научиться плавать самостоятельно, что может привести к неправильной технике и травмам.

Как избежать. Найдите опытного тренера, который сможет научить вас правильной технике плавания и помочь преодолеть страх воды.

Не бойтесь начинать, используйте правильную технику и не забывайте о безопасности. С правильным подходом вы сможете быстро научиться плавать и наслаждаться всем прекрасным, что дает этот вид спорта.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций. 

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чебуреки с тыквой: просто, быстро и вкусно
Еда и рецепты
Чебуреки с тыквой: просто, быстро и вкусно Аудио 
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Садоводство, цветоводство
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду Аудио 
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Авто
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
БМД-4М. Современная боевая машина десанта опять выходит на тропу войны Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Последние материалы
Тренировки для пожилых людей: что важно учитывать
Певица Алсу раскрыла, что помогло ей пережить тяжёлый развод
Топ-6 способов, как избавиться от морщин вокруг глаз
Только самая верная любовь: 7 пород собак, которых стоит завести ради абсолютной преданности
Павел Прилучный высказался об алиментах на детей: говорят, мне жалко
Хозяева не приедут: эксперт назвал истинную причину отмены Зеленским саммита по Украине
Готовим салат со свёклой, тыквой и брынзой к столу
Ученые выдвинули гипотезу о существовании нового класса частиц
DGP: в северных регионах Польши стремительно распространяется африканская чума свиней
Алжир отказался от импорта пшеницы из Франции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.