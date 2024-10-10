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Легенда тенниса: Надаль объявил о завершении своей карьеры

Спорт

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X, сообщает Газета. Ru.

Легенда тенниса: Надаль объявил о завершении своей карьеры
Фото: wikimedia.org by Mohammad Hassansadeh / Tasnimnews

"Спасибо большое всем", — написал спортсмен.

Последним турниром, в котором испанский теннисист примет участие, станет Кубок Дэвиса, запланированный на ноябрь. Ранее Рафаэль Надаль снялся с турнира US Open.

29 июля Надаль потерпел поражение от серба Новака Джоковича во втором круге одиночного разряда летних Олимпийских игр 2024 года. Поединок продолжался 1 час 43 минуты и завершился в двух сетах со счётом 6:1, 6:4. Джокович выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Надаля одна подача навылет, две двойные ошибки и два успешных брейка из двух попыток.

Рафаэль Надаль в ходе своей спортивной карьеры завоевал 22 титула на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что ставит его на второе место в истории. Среди его достижений особо выделяется 14 побед на Открытом чемпионате Франции — это рекорд. Кроме того, он является обладателем карьерного "Золотого шлема" в одиночном разряде, что подразумевает победу на всех турнирах Большого шлема и завоевание олимпийского золота, но не в одном календарном году.

Уточнения

Рафаэ́ль Нада́ль Паре́ра (исп. Rafael Nadal Parera; род. 3 июня 1986[…], Манакор, Испания) — испанский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде (209 недель за карьеру).

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987, Белград) — сербский теннисист. Считается лучшим игроком в истории тенниса. Рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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