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Медведев выбывает из борьбы: Синнер выходит в полуфинал турнира в Шанхае

1:29
Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, проиграв представителю Италии Яннику Синнеру. Об этом сообщает Газета.Ru.

Медведев выбывает из борьбы: Синнер выходит в полуфинал турнира в Шанхае
Фото: wikipedia.org by Carine06

Встреча, продолжавшаяся 1 час и 23 минуты, завершилась в двух сетах со счетом 1:6, 4:6. Российский теннисист трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сумел реализовать единственный брейк-пойнт. В то же время Синнер продемонстрировал отличную игру, сделав девять эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки и успешно воспользовавшись тремя из четырех брейк-пойнтов.

Теперь Синнер будет бороться за выход в финал с победителем встречи между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку в мировом рейтинге, и чешским игроком Томашем Махачем.

В последнем поединке между Синнером и Медведевым итальянский теннисист снова оказался на высоте. 5 сентября, в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата США (US Open), он одержал победу за четыре сета, завершив матч со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. Общее время встречи составило 2 часа 40 минут.

Ранее на этом турнире российский спортсмен уступил Новаку Джоковичу.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.

Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде.

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист. Считается лучшим игроком в истории тенниса.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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