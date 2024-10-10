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Фигуристка Самоделкина: Для успеха на международной арене необходимо сбросить вес

1:41
Спорт

Фигуристка Софья Самоделкина, которая сменила российское гражданство на казахское, заявила, что для выхода на топ-уровень ей нужно сбросить вес. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Фигуристка Самоделкина: Для успеха на международной арене необходимо сбросить вес
Фото: wikipedia.org

"Сильно хочу вернуть четверные прыжки. Но первоначальная цель — восстановить тройной аксель и четверной сальхов, мои "самые преданные прыжки", которые я всегда прыгала. Сначала, правда, нужно сбросить вес", — заявила Самоделкина.

Летом 2023 года Самоделкина приняла решение сменить спортивное гражданство на казахстанское, а в летний период 2024 года она официально стала частью сборной Казахстана. Таким образом, её участие в национальном чемпионате страны стало первым после обязательного карантина, связанного с переходом на новое гражданство.

В ходе сезона 2022 года на этапе Гран-при России, проходившем в Самаре, Самоделкина одержала триумф, заняв первые места в короткой и произвольной программах, опередив таких призеров Олимпийских игр, как Александра Трусова и Ксения Гущина.

В марте 2023 года спортсменка приняла участие в финале Гран-при России, в который попала благодаря двум первым местам на предварительных этапах. Однако в обеих программах ей не удалось избежать ошибок, и в итоге Самоделкина заняла 11-е место, набрав 185,54 балла.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Игна́това (в девичестве — Тру́сова; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022). Бронзовый призёр чемпионата мира (2021).

Со́фья Влади́мировна Самоде́лкина (род. 18 февраля 2007, Москва) — казахстанская, ранее российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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