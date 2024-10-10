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Пловец Рылов подтвердил: международные соревнования только под флагом России

1:03
Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов вернется на международные соревнования только под флагом России. Об этом спортсмен написал в своем телеграм-канале, сообщает ТАСС.

Пловец Рылов подтвердил: международные соревнования только под флагом России
Фото: commons.wikimedia by Unknown (RIA Novosti)

"Не имею желания получать нейтральный статус, хочу выступать под флагом России", — написал Рылов.

9 октября стало известно, что чемпионка России Ника Годун и призер мировых чемпионатов Андрей Минаков были удостоены нейтрального статуса Международной федерации плавания (World Aquatics). Ранее аналогичный статус было присвоено российским пловцам Юлии Ефимовой, Евгению Сомову и Ивану Гиреву, который затем сам запросил отмену своего статуса.

В сентябре Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о возможности возвращения спортсменов из России и Беларуси на соревнования под своей эгидой при выполнении определенных условий, в числе которых и участие в статусе нейтрального спортсмена.

Уточнения

Евге́ний Миха́йлович Рыло́в (род. 23 сентября 1996, Новотроицк, Оренбургская область) — российский пловец, специализирующийся в плавании на спине и вольным стилем.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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