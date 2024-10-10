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Шестёркин делает историю: первый шат-аут для Нью-Йорк Рейнджерс в стартовом матче XXI века

1:33
Спорт

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестёркин стал обладателем уникального достижения. Об этом сообщает Газета.Ru.

Шестёркин делает историю: первый шат-аут для Нью-Йорк Рейнджерс в стартовом матче XXI века
Фото: commons.wikimedia by Дэйвид

В стартовом матче НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" одержали уверенную победу над "Питтсбург Пингвинз" с разгромным счетом 6:0. Игорь Шестёркин блестяще провел игру, отразив все 29 бросков соперников, и стал первым вратарем "Рейнджерс" в XXI веке, которому удалось оформить шат-аут в дебютной встрече сезона.

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин продемонстрировал отличные способности, заработав два очка (0+2) в этом поединке. В свою очередь, форвард "Пингвинз" Евгений Малкин не смог внести свой вклад в игру, не записав на свой счет результативных действий.

8 октября стало известно, что Игорь Шестёркин отказался от предложения "Нью-Йорк Рейнджерс" о новом восьмилетнем контракте, который мог сделать его самым высокооплачиваемым вратарем в НХЛ.

На данный момент Кубок Стэнли находится в руках команды "Флорида Пантерз", за которую играют три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. В решающей серии "пантеры" противостояли "Эдмонтон Ойлерз" и одержали победу, сыграв все семь матчей.

Уточнения

И́горь Оле́гович Шестёркин (род. 30 декабря 1995, Москва) — российский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Олимпийский чемпион 2018 года в составе Олимпийских спортсменов из России (не сыграл на турнире ни одной минуты), двукратный обладатель Кубка Гагарина.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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