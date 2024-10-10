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4 упражнения для стройного тела, которые не требуют тренажёров

2:17
Спорт

Приседания с гантелями спереди

Начните приседания с гантелями спереди, удерживая пару гантелей на плечах. Убедитесь, что ваш пресс остается напряженным, когда вы откидываете бедра назад и приседаете на пол, пока ваши квадрицепсы не станут параллельны ему. Затем поднимитесь вверх, напрягая квадрицепсы и ягодицы. Выполните три-четыре подхода по 10-12 повторений.

4 упражнения для стройного тела, которые не требуют тренажёров
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, CC BY-SA 4.0

Отжимания с высвобождением рук

Начните с того, что примите положение для отжиманий, чтобы отжиматься с отпусканием рук. Ваши плечи должны находиться на одной линии с запястьями, спина должна оставаться прямой, корпус должен оставаться напряженным, а ягодицы должны быть сжаты. Далее опустите свое тело с контролем до тех пор, пока не коснетесь пола. Как только вы дойдете до нижней части движения, оторвите обе руки от пола, положив их назад, чтобы подтолкнуть себя к исходному положению. Как только вы подниметесь, напрягите трицепсы и грудь, прежде чем выполнять еще одно повторение. Выполните три-четыре подхода по 10-12 повторений.

Болгарские сплит-приседания

Болгарские сплит-приседания начинаются с того, что вы стоите прямо, держа гантели в каждой руке. Поставьте одну ногу на тренировочную скамью или диван. Используя контроль, опустите свое тело в сплит приседание. Затем поднимитесь назад, чтобы вернуться в положение стоя, напрягая ягодицы и квадрицепсы при подъеме. Выполните три-четыре подхода по 10-12 повторений на каждую ногу.

Подъем ног в боковой планке

Теперь пришло время принять положение боковой планки, расположив плечи на одной линии с запястьями и сложив ноги. Поднимите бедра вверх и вперед. Ведя верхней ногой вверх, поднимитесь от пятки вверх как можно выше, напрягая ягодицы в конце движения. Опустите ногу под контролем обратно в исходное положение, прежде чем выполнять еще одно повторение. Выполните три-четыре подхода по 10 повторений на каждую ногу.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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