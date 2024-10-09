Украинская биатлонистка дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

Виту Семеренко, украинскую биатлонистку, дисквалифицировали на год за нарушение антидопинговых правил, сообщает Национальный антидопинговый центр Украины.
Семеренко признали виновной в нарушении правил предоставления информации о местонахождении, что является нарушением пункта 2.4 антидопинговых правил НАДЦ. Дисквалификация вступила в силу с 20 марта 2024 года.
38-летняя Семеренко является олимпийской чемпионкой Сочи в эстафете и обладательницей бронзовой медали Олимпийских игр 2014 года в спринте.
Дисквалификация (от дис- и квалификация) — в спорте наказание спортсмена или команды за грубые нарушения правил соревнований или спортивной этики.
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