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Хоккеист Голышев рассказал, почему его сын не захотел фотографироваться с Овечкиным: уже старый

1:12
Спорт

Форвард хоккейного клуба "Автомобилист" Анатолий Голышев поделился интересной историей, которая произошла во время благотворительного матча между российскими звёздами НХЛ и КХЛ.

Хоккеист Голышев рассказал, почему его сын не захотел фотографироваться с Овечкиным: уже старый
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0

По словам Голышева, его старший сын, которому восемь лет, отказался фотографироваться с легендарным Александром Овечкиным, капитаном команды "Вашингтон Кэпиталз".

Сын заявил, что Овечкин уже слишком стар для него. Этот случай вызвал улыбку у нападающего и стал поводом для обсуждения среди болельщиков.

"Я сыну говорю: "Пойдёшь с Овечкиным фоткаться?" А он такой: "Да нет, он уже старый". Ну это ещё в гостинице сидели. Потом, конечно, мы сидели на ужине и он говорит: "Пап, там Панарин, Овечкин, смотри", — приводит слова Голышева шоу "Хоккейный борт".

Ранее в прошлом сезоне Овечкин показал впечатляющие результаты, проведя 79 матчей и забив 31 гол. До рекорда Уэйна Гретцки ему остаётся всего 41 шайба, что свидетельствует о его высокой результативности и стремлении к новым достижениям.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Анато́лий Генна́дьевич Го́лышев (род. 14 февраля 1995, Пермь) — российский хоккеист, нападающий клуба КХЛ «Автомобилист».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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