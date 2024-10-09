Губернатор Самарской области сообщил, что тренер Осинькин остаётся в "Крыльях Советов"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провёл встречу с руководством, игроками и главным тренером "Крыльев Советов" Игорем Осинькиным. На встрече губернатор заявил, что не планирует проводить кадровые перестановки в команде.
По словам Федорищева, Игорь Осинькин и его тренерский штаб имеют огромную работу до конца сезона. Губернатор отметил, что место, которое сейчас занимают "Крылья", не отвечает ожиданиям и потенциалу команды. Цель команды — занять минимум восьмое место в чемпионате, как сообщил губернатор Самарской области в своём Telegram-канале.
Напомним, что после поражения "Крыльев" от "Локомотива" в 11-м туре РПЛ сообщалось, что Игорь Осинькин будет отправлен в отставку, а его место займёт Сергей Игнашевич. Однако губернатор Самарской области опроверг эти слухи и выразил поддержку Осинькину.
И́горь Вита́льевич О́синькин (род. 4 июня 1965, Пенза) — советский и российский футболист, полузащитник и нападающий; футбольный тренер.
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