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Выяснилось, какие спорттовары россияне начали покупать чаще всего

2:10
Спорт

За последний год продажи спортивных товаров в России значительно выросли. Согласно данным ресурса "Чек Индекс", продажи спорттоваров увеличились на 17%, а средний чек вырос на 11% до 5110 рублей в период с января по сентябрь 2024 года.

Выяснилось, какие спорттовары россияне начали покупать чаще всего
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В частности, спортинвентарь для домашних тренировок приобретался в среднем за 1320 рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Продажи в этой категории выросли на 23%, уточняет Газета.Ru.

Россияне также активно покупали тренажеры для силовых упражнений, велотренажеры, сноуборды и сапборды. Самым дорогим из этих товаров оказались тренажеры для силовых упражнений, средний чек на которые в 2024 году составил 37 680 рублей (+10% за год). Продажи в этой категории увеличились на 17%. Наименьший средний чек был зафиксирован для велотренажеров — 6 850 рублей, что на 12% больше, чем в предыдущем году. Продажи в этой категории выросли на 15%.

Генеральный директор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков отметил, что рост потребительской уверенности способствует увеличению покупок в сегменте здорового образа жизни и спорта. Популяризация велнес-направлений, йоги и других фитнес-сегментов стимулирует спрос на мелкий спортинвентарь для домашних тренировок. Раннее лето 2024 года, развитие внутреннего туризма и позитивный опыт самостоятельных путешествий последних лет способствуют росту продаж товаров для активного отдыха, таких как сапборды.

Также отмечается увеличение числа локаций с инфраструктурой для зимнего отдыха и рост числа потребителей, планирующих отпуск заранее. Это, в свою очередь, стимулирует покупку зимней спортивной экипировки и инвентаря.


Исследование было проведено в октябре текущего года.

Уточнения

Спорти́вный инвента́рь — устройство, приспособление узкоспециального назначения, используемое при занятии различными видами спорта. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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