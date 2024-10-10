Выяснилось, какие спорттовары россияне начали покупать чаще всего

2:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

За последний год продажи спортивных товаров в России значительно выросли. Согласно данным ресурса "Чек Индекс", продажи спорттоваров увеличились на 17%, а средний чек вырос на 11% до 5110 рублей в период с января по сентябрь 2024 года.

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В частности, спортинвентарь для домашних тренировок приобретался в среднем за 1320 рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Продажи в этой категории выросли на 23%, уточняет Газета.Ru.

Россияне также активно покупали тренажеры для силовых упражнений, велотренажеры, сноуборды и сапборды. Самым дорогим из этих товаров оказались тренажеры для силовых упражнений, средний чек на которые в 2024 году составил 37 680 рублей (+10% за год). Продажи в этой категории увеличились на 17%. Наименьший средний чек был зафиксирован для велотренажеров — 6 850 рублей, что на 12% больше, чем в предыдущем году. Продажи в этой категории выросли на 15%.

Генеральный директор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков отметил, что рост потребительской уверенности способствует увеличению покупок в сегменте здорового образа жизни и спорта. Популяризация велнес-направлений, йоги и других фитнес-сегментов стимулирует спрос на мелкий спортинвентарь для домашних тренировок. Раннее лето 2024 года, развитие внутреннего туризма и позитивный опыт самостоятельных путешествий последних лет способствуют росту продаж товаров для активного отдыха, таких как сапборды.

Также отмечается увеличение числа локаций с инфраструктурой для зимнего отдыха и рост числа потребителей, планирующих отпуск заранее. Это, в свою очередь, стимулирует покупку зимней спортивной экипировки и инвентаря.



Исследование было проведено в октябре текущего года.

Уточнения

Спорти́вный инвента́рь — устройство, приспособление узкоспециального назначения, используемое при занятии различными видами спорта.

