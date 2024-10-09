РФС сообщил, что матч сборной России и Пакистана не состоится

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Матч между сборными России и Пакистана, запланированный на международную футбольную паузу в октябре, отменён. Об этом сообщила служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, CC BY-SA 3.0

"РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако, исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить", — сказано в сообщении.

На прошлой неделе генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов обсуждал детали предстоящих мероприятий и упомянул переговоры с Федерацией футбола Пакистана.

Вместо матча, команда под руководством Валерия Карпина примет участие в социальных инициативах: организует мастер-классы для детей из Белгородской и Курской областей и проведет встречу с болельщиками. Это событие состоится на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина 10 октября.

Уточнения

Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации.



Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

