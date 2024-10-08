Министр спорта Дегтярёв призвал поддерживать атлетов в нейтральном статусе и не навешивать ярлыки

Министр спорта Михаил Дегтярёв поделился своим мнением о спортсменах, выступающих под нейтральным флагом. В интервью "Известиям" он отметил, что важно не ставить ярлыки на атлетов и проявлять понимание к тем, кто выбрал нейтральный статус.
По мнению Дегтярёва, никто не должен разделять спортсменов. Россия их любит и поддерживает. "Я не раз говорил и ещё раз повторю: все они наши". Нельзя навешивать ярлыки.
По словам министра спорта, атлеты не отказывались от своего флага, гимна или гражданства. Если другая сторона применяет несправедливую политику по отношению к российским командам, это недопустимо. Но спортсмены не виноваты в этом. "Поэтому я всех призываю болеть за наших", — сказал Дегтярёв.
Атле́тика (от греч. αθλέω — «воевать, сражаться; бороться, состязаться; совершать подвиг, исполнять») — искусство физических упражнений:
Михаи́л Влади́мирович Дегтярёв (род. 10 июля 1981, Куйбышев) — российский государственный, политический и общественный деятель., министр спорта Российской Федерации.
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