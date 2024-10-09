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Подавляющее большинство россиянок отметили улучшение самочувствия после занятий спортом

1:27
Спорт

Исследование LEVITA показало, что 73% женщин в России после занятий спортом чувствуют себя лучше. 51% из них ощущают прилив энергии и бодрость, 45% — снижение уровня стресса и умиротворение, 41% — рост любви к себе, а также гордость, удовлетворение и отвлечение от проблем.

Подавляющее большинство россиянок отметили улучшение самочувствия после занятий спортом
Фото: flickr.com by Vladimir Pustovit, CC BY 2.0

62% женщин чувствуют себя здоровее после тренировок, 57% отмечают улучшение гибкости, а 31% — исчезновение тяжести и боли. Однако 5% всё же испытывают физическую усталость, пишет Газета.Ru.

30% женщин отмечают улучшение здоровья, 25% — самооценки, 20% — уровня счастья, а 15% — полную трансформацию жизни к лучшему. 6% не заметили изменений.

Негативные эмоции от занятий спортом включают переживания из-за неудач (16%), желание большего (11%) и сомнения из-за траты денег и времени (6%). 63% не испытывают негативных чувств.

85% женщин планируют продолжать занятия, 13% — если будет возможность, и только 2% сомневаются.

Более трети опрошенных регулярно занимаются спортом более года, пятая часть — от одного до трёх месяцев, 16% — более полугода, а 15% — от трёх до шести месяцев.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Самочу́вствие — общий психический показатель телесного и духовного состояния индивида в каждый данный момент; состоит из конкретных ощущений и общих чувств.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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