Эффективные упражнения пилатеса для укрепления пресса

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Двойная растяжка ног

Лягте на спину, колени согнуты к груди, руки положите на голени. Вдохните и вытяните руки и ноги прямо. Выдохните, опуская колени обратно. Выполните от 10 до 12 повторений.

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Скручивание

Лягте на спину, заложив руки за голову и согнув колени к груди. Поднимите голову, шею и плечи от коврика. Вытяните правую ногу, поворачивая туловище, чтобы подтянуть правый локоть к левому колену. Поменяйте сторону. Продолжайте чередовать стороны от 10 до 12 повторений на каждую сторону.

Сгибание

Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на коврик. Поднимите верхнюю часть тела и ноги в V-образную форму, балансируя на седалищных костях.

Потянитесь руками к пальцам ног и удерживайте в течение нескольких секунд.

Опуститесь обратно вниз. Выполните от 6 до 8 повторений.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.



