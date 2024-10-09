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Эффективные упражнения пилатеса для укрепления пресса

1:03
Спорт

Двойная растяжка ног

Лягте на спину, колени согнуты к груди, руки положите на голени. Вдохните и вытяните руки и ноги прямо. Выдохните, опуская колени обратно. Выполните от 10 до 12 повторений.

Эффективные упражнения пилатеса для укрепления пресса
Фото: wikimedia.org by Cristian.mirandapezo, CC BY-SA 4.0

Скручивание

Лягте на спину, заложив руки за голову и согнув колени к груди. Поднимите голову, шею и плечи от коврика. Вытяните правую ногу, поворачивая туловище, чтобы подтянуть правый локоть к левому колену. Поменяйте сторону. Продолжайте чередовать стороны от 10 до 12 повторений на каждую сторону.

Сгибание

Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на коврик. Поднимите верхнюю часть тела и ноги в V-образную форму, балансируя на седалищных костях.
Потянитесь руками к пальцам ног и удерживайте в течение нескольких секунд.
Опуститесь обратно вниз. Выполните от 6 до 8 повторений.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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