Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вредные привычки водителей: что убивает вашу машину
Неожиданный способ похудения: врач советует ложиться спать до 23:00
Дачный огород мечты: как подобрать лучшее дерево, чтобы оно прижилось и радовало годами
Эксперт: энергосберегающие окна могут сократить теплопотери на 50%
Как выбрать в магазине качественные баклажаны?
Опасные ингредиенты в косметике: что нужно знать
Удивительное обоняние слонов: они узнают своих опекунов спустя годы
В Тольятти найдены убитыми дети 5 и 2 лет
Лучший лимонад, который вы когда-либо пробовали: лёгкий рецепт для дома

Игрок "Комо" Курто дисквалифицирован ФИФА на 10 матчей из-за расизма

0:53
Спорт

ФИФА дисквалифицировала защитника итальянского клуба "Комо" Марко Курто на десять матчей за расистские оскорбления в адрес южнокорейского форварда "Вулверхэмптона" Хван Хи Чхана, сообщает Sky Sports.

Игрок "Комо" Курто дисквалифицирован ФИФА на 10 матчей из-за расизма
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Половина этого наказания, то есть пять матчей, отложена на два года в качестве испытательного срока. Помимо этого, Курто обязан пройти курсы, выбранные ФИФА, и заниматься общественно полезной деятельностью.

Инцидент произошел во время товарищеской встречи между двумя клубами 15 июля. Курто сравнил Хван Хи Чхана с китайским актером Джеки Чаном, что вызвало бурю негодования среди игроков английского клуба. В результате конфликта полузащитник "Вулверхэмптона" Даниэл Поденсе нанёс удар игроку итальянской команды и был удалён с поля.

Уточнения

«Ко́мо» (итал   lang="it">Calcio Como s.r.l.) — итальянский футбольный клуб из одноимённого города. 

Хван Хи Чхан (кор. 황희찬; род. 26 января 1996[…], Чхунчхон) — южнокорейский футболист, нападающий английского клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» и сборной Республики Корея.

(Сэр) Дже́ки Чан — гонконгский актёр кино и озвучивания, каскадёр, кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Советы
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире Аудио 
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Еда и рецепты
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска Аудио 
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Популярное
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа

Седые волосы больше не нужно скрывать — сегодня это символ стиля, мудрости и индивидуальности.

Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
Подлива для макарон без мяса: очень аппетитная, с густой текстурой и кусочками помидоров
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Последние материалы
В Тольятти найдены убитыми дети 5 и 2 лет
Лучший лимонад, который вы когда-либо пробовали: лёгкий рецепт для дома
Внедорожники, которые не подведут
Новый режим санкций не повлияет ни на Россию, ни на ЕС: мнение эксперта
Как распознать признаки надвигающейся гибели орхидеи и вовремя предотвратить это
Министр спорта Дегтярёв призвал поддерживать атлетов в нейтральном статусе и не навешивать ярлыки
Собчак поддержала Ивлееву: участники голой вечеринки никогда больше не позвонили Насте
Жителей Ганы призывают воздержаться от секса
Белые медведи стали главной достопримечательностью Черчилла
Психолог дала советы Павлу Прилучному и Агате Муцениеце, которые не могут поделить детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.