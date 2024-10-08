Игрок "Комо" Курто дисквалифицирован ФИФА на 10 матчей из-за расизма

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ФИФА дисквалифицировала защитника итальянского клуба "Комо" Марко Курто на десять матчей за расистские оскорбления в адрес южнокорейского форварда "Вулверхэмптона" Хван Хи Чхана, сообщает Sky Sports.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Половина этого наказания, то есть пять матчей, отложена на два года в качестве испытательного срока. Помимо этого, Курто обязан пройти курсы, выбранные ФИФА, и заниматься общественно полезной деятельностью.

Инцидент произошел во время товарищеской встречи между двумя клубами 15 июля. Курто сравнил Хван Хи Чхана с китайским актером Джеки Чаном, что вызвало бурю негодования среди игроков английского клуба. В результате конфликта полузащитник "Вулверхэмптона" Даниэл Поденсе нанёс удар игроку итальянской команды и был удалён с поля.

Уточнения

«Ко́мо» (итал lang="it">Calcio Como s.r.l.) — итальянский футбольный клуб из одноимённого города.



Хван Хи Чхан (кор. 황희찬; род. 26 января 1996[…], Чхунчхон) — южнокорейский футболист, нападающий английского клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» и сборной Республики Корея.



(Сэр) Дже́ки Чан — гонконгский актёр кино и озвучивания, каскадёр, кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств.

