ФИФА дисквалифицировала защитника итальянского клуба "Комо" Марко Курто на десять матчей за расистские оскорбления в адрес южнокорейского форварда "Вулверхэмптона" Хван Хи Чхана, сообщает Sky Sports.
Половина этого наказания, то есть пять матчей, отложена на два года в качестве испытательного срока. Помимо этого, Курто обязан пройти курсы, выбранные ФИФА, и заниматься общественно полезной деятельностью.
Инцидент произошел во время товарищеской встречи между двумя клубами 15 июля. Курто сравнил Хван Хи Чхана с китайским актером Джеки Чаном, что вызвало бурю негодования среди игроков английского клуба. В результате конфликта полузащитник "Вулверхэмптона" Даниэл Поденсе нанёс удар игроку итальянской команды и был удалён с поля.
«Ко́мо» (итал
Хван Хи Чхан (кор. 황희찬; род. 26 января 1996[…], Чхунчхон) — южнокорейский футболист, нападающий английского клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» и сборной Республики Корея.
(Сэр) Дже́ки Чан — гонконгский актёр кино и озвучивания, каскадёр, кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств.
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