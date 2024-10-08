Врач по ЛФК объяснил, полезны ли упражнения при артрозе

Врач по лечебной физкультуре (ЛФК) Софья Федосова объяснила важность выполнения упражнений при артрозе, сообщает "Спорт-экспресс". По её словам, при этом заболевании ограничение движений приводит к дегенеративным изменениям, таким как нарушение трофики суставных тканей. Мышечные сокращения, в свою очередь, способствуют улучшению кровообращения.
Софья Федосова рекомендует после консультации с врачом-ревматологом и при отсутствии противопоказаний к физической нагрузке, обратиться к лечебной физкультуре. Она также подчёркивает необходимость контроля артериального давления, пульса и уровня глюкозы в крови для пациентов с сахарным диабетом перед началом занятий.
"Важное уточнение, при артрозе упражнения совершаются под тяжестью собственного тела без дополнительных утяжелителей. Это могут быть махи ногами, руками, разгибания и сгибания, круговые движения, под строгим контролем инструктора ЛФК", — пояснила специалист.
Основное правило полезных тренировок при артрозе, по мнению врача, — это регулярность, а не интенсивность или длительность. Упражнения можно выполнять несколько раз в день, но в спокойном темпе. Использование гантелей и других дополнительных весов следует исключить.
Перед началом лечебной физкультуры необходимо обязательно проконсультироваться с врачом ЛФК, подытожила Софья Федосова.
Лече́бная физи́ческая культу́ра (ЛФК) — медицинская дисциплина, применяющая средства физической культуры (в основном — физические упражнения) с целью лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также профилактики заболеваний.
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