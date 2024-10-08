Рахимова одержала победу в первом круге турнира в Китае и вышла во второй

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Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Ухани с призовым фондом более 3,2 миллиона долларов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Камилла, получившая место в основной сетке турнира в Ухани как "лаки-лузер", в стартовом матче встретилась с японкой Моюкой Утидзимой и не оставила ей никаких шансов. Рахимова продемонстрировала отличную игру, добившись победы со счетом 6:1, 6:2. Матч продлился 1 час 8 минут, что говорит о её высокой спортивной форме и уверенной игре.

В следующем раунде 23-летняя Рахимова, занимающая 66-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, встретится с канадкой Лейлой Фернандес.

Уточнения

Ками́лла Станисла́вовна Рахи́мова (род. 28 августа 2001, Екатеринбург, Россия) — российская теннисистка. Победительница трёх турниров WTA в парном разряде. Мастер спорта России (2017

