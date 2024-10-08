Спортивный эксперт Леднев назвал цели, которые преследует каждый футбольный тренер

Эксперт Леднев: Тренер может очень сильно повлиять на формирование игрового стиля футболиста

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Владимир Леднев, вице-президент университета "Синергия", заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, д. э. н., профессор, рассказал о роли тренера в развитии футболиста и формировании его игрового стиля, а также назвал цели, которые преследует каждый футбольный тренер. Об этом сообщает издание ИА RuNews24.ru

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Футбольный тренер — это высококвалифицированный специалист, который не только обучает игре и следит за соблюдением правил, но и способствует развитию способностей спортсменов, заботясь об их физическом, эмоциональном и моральном состоянии. Он играет важную роль в подготовке игроков к участию в соревнованиях, разрабатывая эффективные стратегии игры и готовя футболистов к предстоящим нагрузкам.

Владимир Леднев отметил, что тренер может сильно повлиять на развитие футболиста, но его влияние зависит от возраста и опыта игрока. Он считает, что в каждой команде, которую принимает тренер, есть молодые и опытные футболисты. С молодыми футболистами работать проще, так как у многих из них еще не до конца сформировался свой игровой стиль. С опытными гораздо сложнее, так как они уже поработали с разными тренерами и в разных командах.

По словам эксперта Леднева, у каждого большого тренера есть свои цели по индивидуальному развитию футболиста:

— Использовать и развивать уже имеющиеся в арсенале лучшие качества футболиста, чтобы сделать его игру более эффективной.

— Встроить каждого футболиста в свою игровую тренерскую модель, чтобы он мог проявить свои лучшие качества и способствовать достижению хорошего спортивного результата.

— Помочь футболисту раскрыть свой потенциал и проявить себя в полной мере.

Необходимо помнить, что сильно повлиять на игровой стиль футболиста можно только тогда, когда тренер много лет работает в этой команде (хотя бы 3-5 лет). Но в нынешней футбольной жизни такое бывает крайне редко.

Леднев отметил, что в европейском футболе можно привести в пример Хосепа Гвардиолу ("Барселона" и "Манчестер Сити") и Юргена Клоппа ("Ливерпуль"). Эти тренеры достигли больших спортивных результатов, придерживаясь атакующего стиля игры, который они смогли выстроить за много лет работы в клубах. Руководители данных клубов дали им возможность полноценно поработать, и в результате каждый из них сильно повлиял на игровой стиль своих футболистов и помог им максимально раскрыть свои способности. Эксперт подчеркнул, что можно назвать и других тренеров, но это, наверное, самые характерные.

Леднев также привел в пример тренеров Константина Бескова, Олега Романцева и Леонида Слуцкого, которые являются легендами российского (и советского) футбола.

Профессор Владимир Леднев подчеркнул, что многолетняя работа тренеров с командами привела к значительным результатам, а также сильно повлияла на формирование игрового стиля многих футболистов. Он отметил, что футболисты, не подходившие под игровую модель этих тренеров, рано или поздно уходили из команды. А также эксперт пожелал российским футболистам обязательно "найти своего тренера".

Уточнения

Футбо́л (англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

