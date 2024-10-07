Выяснилось, кто сможет заменить тен Хага на должности главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Немецкий специалист Томас Тухель может занять пост главного тренера в качестве замены Эрику тен Хагу "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News.
Источник утверждает, что руководство "Манчестер Юнайтед" привлекает то, что Тухель в настоящее время не связан никакими контрактными обязательствами с другими клубами, что позволит ему присоединиться к команде без необходимости выплаты компенсации. Правление клуба планирует обсудить кандидатуру немецкого специалиста во вторник.
Последним местом работы Тухеля была мюнхенская "Бавария", где он работал с марта 2023 года по июнь 2024 года.
Стоит отметить, что в прошлом лете в СМИ появлялись сведения о встрече Тухеля в Монако с совладельцем "Манчестер Юнайтед" Джимом Рэтклиффом.
Э́рик тен Хаг (нидерл. Erik ten Hag, нидерландский: [̍ˈeːrɪk tən ɦɑx] ; 2 февраля 1970, Хаксберген, Оверэйссел) — нидерландский футболист и футбольный тренер.
То́мас Ту́хель (нем. Thomas Tuchel, немецкое произношение: [ˈtoːmas ˈtʊxl̩]; род. 29 августа 1973, Крумбах, Бавария) — немецкий футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции защитника.
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