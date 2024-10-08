Эксперт раскрыл секреты, как быстро нарастить мышечную массу

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Фитнес-тренер Сергей Литовченко рассказал, как можно быстро нарастить мышечную массу, каких рекомендаций нужно придерживаться, чтобы добиться результата.

Фото: unsplash.com by Alexander Redl, CC0

Советы по быстрому набору мышечной массы

По словам эксперта, прежде всего важно регулярное посещение спортивного зала. Следует выработать систему, благодаря которой вы будете соблюдать режим дня, режим питания и тренировочную программу.

Тренировочная программа должна состоять из программы для набора веса, базовых упражнений.

"Базовые упражнения — это приседания, это становые, это жим лежа и, возможно, подтягивание собственным весом и подтягивание еще с дополнительным весом", — пояснил Сергей Литовченко.

Лучше всего заниматься 3 раза в неделю. Нагрузку стоит разделять, например, делать день тренировки ног, другой день тренировать спину, а в третий — грудь. Вес нужно подбирать такой, чтобы вы могли сделать 10-12 повторений, последние из них на исходе сил уже. Тогда мышечные волокна будут расти.

Также для роста мышц важно правильное питание после тренировки. Оно должно быть сбалансированным, то есть состоять из белков, жиров и углеводов. Кроме того, желательно менять употребляемый белок, то есть чередовать творог, рыбу, яйца мясо, морепродукты.

Эксперт еще отметил, что обязательно должен соблюдать режим сна. Лучше всего ложиться спать до 11 часов, поскольку мышцы растут во время отдыха. Поэтому важно также минимизировать стресс.

Уточнения

Сухая масса тела (англ. lean body mass) — термин, определяющий общую массу тела за вычетом массы имеющейсся в теле жировой ткани.

