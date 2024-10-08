4 упражнения йоги, которые помогут уменьшить живот

Поза лодки требует, чтобы вы балансировали на ягодицах, в то время как ваше тело образует V-образную форму. Это движение задействует мышцы живота для поддержания стабильности, тонизируя живот и создавая основу для более плоского живота.
Вы можете держать ноги согнутыми или выпрямить их для более сложной задачи. Удерживая это положение, вы задействуете пресс, чтобы держать туловище поднятым, позвоночник прямым. Удерживайте позу лодки в течение 30 секунд и повторите ее три раза.
Планка — это классическое упражнение для пресса. Помимо задействования живота, поза планки укрепляет плечи, руки и ноги. Поза планки — это мощная поза всего тела, которая прорабатывает весь корпус и одновременно укрепляет верхнюю и нижнюю часть тела. Когда вы держите планку, подтяните живот к позвоночнику, чтобы задействовать и сжать пресс.
Поза моста часто используется как прогиб назад в йоге, но это также отличное упражнение для кора и ягодиц. Старайтесь держать нижнюю часть спины прямо и притяните живот к позвоночнику, чтобы задействовать пресс, когда вы поднимаете бедра. Сделайте три подхода по 10-12 раз.
Эта поза требует, чтобы вы погрузились в воображаемое кресло, сохраняя при этом напряженный и задействованный кор, чтобы ускорить потерю жира на животе.
Вы удерживаете нижнюю часть приседа и используете мышцы пресса, чтобы поднять туловище и позвоночник прямо. Это серьезная тренировка для нижней части тела. Кроме того, поддержание веса повысит частоту сердечных сокращений, что приведет к большему сжиганию калорий. Удерживайте позу стула от 30 до 45 секунд и повторите три раза.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.