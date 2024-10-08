4 упражнения йоги, которые помогут уменьшить живот

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Поза лодки

Поза лодки требует, чтобы вы балансировали на ягодицах, в то время как ваше тело образует V-образную форму. Это движение задействует мышцы живота для поддержания стабильности, тонизируя живот и создавая основу для более плоского живота.

Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic, CC BY-SA 2.0

Вы можете держать ноги согнутыми или выпрямить их для более сложной задачи. Удерживая это положение, вы задействуете пресс, чтобы держать туловище поднятым, позвоночник прямым. Удерживайте позу лодки в течение 30 секунд и повторите ее три раза.

Поза планки

Планка — это классическое упражнение для пресса. Помимо задействования живота, поза планки укрепляет плечи, руки и ноги. Поза планки — это мощная поза всего тела, которая прорабатывает весь корпус и одновременно укрепляет верхнюю и нижнюю часть тела. Когда вы держите планку, подтяните живот к позвоночнику, чтобы задействовать и сжать пресс.

Поза моста

Поза моста часто используется как прогиб назад в йоге, но это также отличное упражнение для кора и ягодиц. Старайтесь держать нижнюю часть спины прямо и притяните живот к позвоночнику, чтобы задействовать пресс, когда вы поднимаете бедра. Сделайте три подхода по 10-12 раз.

Поза стула

Эта поза требует, чтобы вы погрузились в воображаемое кресло, сохраняя при этом напряженный и задействованный кор, чтобы ускорить потерю жира на животе.

Вы удерживаете нижнюю часть приседа и используете мышцы пресса, чтобы поднять туловище и позвоночник прямо. Это серьезная тренировка для нижней части тела. Кроме того, поддержание веса повысит частоту сердечных сокращений, что приведет к большему сжиганию калорий. Удерживайте позу стула от 30 до 45 секунд и повторите три раза.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

