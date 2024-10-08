Экс-директор академии "Чертаново" Ларин по поводу травмы Глушенкова: сначала везло, потом не повезло

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-директор академии "Чертаново" Николай Ларин выразил своё мнение по поводу проблем с ногой у полузащитника "Зенита" Максима Глушенкова.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY 3.0

Ларин отметил, что травмы случаются и не всем всегда везёт в футболе. Он подчеркнул, что Глушенков остается лучшим бомбардиром и имеет впечатляющие результаты вместе с Алексеем Батраковым.

Ларин представил по этому поводу аналогию, комментируя, что у игрока были светлые периоды, за которыми, однако, последовала чёрная полоса.

"Травмы бывают. Не везет в этом сезоне? Он все еще лучший бомбардир, по семь мячей вместе с Батраковым забил. Сначала Максиму везло, потом не повезло. Жизнь такая штука — белая полоса сменяется черной", — сказал Ларин в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Он также отметил, что не обсуждал травму в беседе с Глушенковым.

Ранее было объявлено, что Глушенков пропустит около четырех недель из-за травмы мышц задней части бедра, полученной в матче Кубка России против "Акрона".

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Глушенко́в (род. 28 июля 1999, Смоленск) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.



«Черта́ново» — российский футбольный клуб из одноимённого района Москвы. Основан в 1993 году.



«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.

