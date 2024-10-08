Тренер Личка признался, что ему не хотелось бы отправлять своих футболистов в сборную России

После матча 11-го тура Российской Премьер-лиги между московским "Динамо" и ЦСКА, главный тренер "Динамо" Марцел Личка выразил свои соображения относительно отправки игроков в расположение сборной России без проведения товарищеских матчей.

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Личка отметил, что предпочел бы, чтобы игроки остались с ним, учитывая проблемы с коленом у вратаря Андрея Лунева, который не тренировался неделю и нуждался в инъекции перед матчем.

Он пожелал всем игрокам удачного перелёта и благополучного возвращения без травм.

«Мне было бы лучше, если бы игроки остались со мной... Но это решение федерации. У меня команда будет разбита, как всегда, у нас 13 человек отправляются в сборные. Я им пожелал легкого перелета и здоровья, чтобы все вернулись обратно без травм», — заявил Личка.

Матч между "Динамо" и ЦСКА прошел на стадионе "ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина" в Москве и завершился со счетом 2:1. Файзуллаев открыл счет на 17-й минуте для ЦСКА, Карраскаль сравнял на 55-й минуте, а Мусаев установил финальный счет на 89-й минуте, принеся победу "Динамо".

Уточнения

Марцел Ли́чка (чеш. Marcel Lička; род. 17 июля 1977, Острава[…]) — чешский футболист и футбольный тренер. Главный тренер московского «Динамо».



«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Москвы.

