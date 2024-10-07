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Нападающий Спартака Шамар Николсон прокомментировал слова Радимова о своей игре

1:07
Спорт

Нападающий московского "Спартака" Шамар Николсон прокомментировал недовольство бывшего игрока петербургского "Зенита" Владислава Радимова, который охарактеризовал его как "инородное тело" и предположил, что карьеру Шамара можно считать завершенной. Информацию передает "РБ Спорт", сообщает Газета.Ru.

Нападающий Спартака Шамар Николсон прокомментировал слова Радимова о своей игре
Фото: commons.wikimedia

"Я не обижаюсь на слова людей, так как сам по себе веселый человек. Меня не задевают высказывания такого рода. Во-вторых, я играю в лучшем клубе России — "Спартаке", — сказал Николсон.

Николсон вернулся в "Спартак" после стажировки в "Клермоне", однако изначально не входил в планы нового наставника команды Деяна Станковича. Тем не менее, благодаря упорной работе на тренировках, он смог заслужить возможность выходить на поле и начал получать игровое время.

В текущем сезоне нападающий провел шесть матчей за "Спартак", в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами, включая дубль в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги против "Ростова" (3:0).

 

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года.

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.

Шама́р Ама́ро Ни́колсон (англ. Shamar Amaro Nicholson; род. 16 марта 1997, Кингстон) — ямайский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Ямайки. Входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Ямайки.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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