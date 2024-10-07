Нападающий Спартака Шамар Николсон прокомментировал слова Радимова о своей игре

Нападающий московского "Спартака" Шамар Николсон прокомментировал недовольство бывшего игрока петербургского "Зенита" Владислава Радимова, который охарактеризовал его как "инородное тело" и предположил, что карьеру Шамара можно считать завершенной. Информацию передает "РБ Спорт", сообщает Газета.Ru.
"Я не обижаюсь на слова людей, так как сам по себе веселый человек. Меня не задевают высказывания такого рода. Во-вторых, я играю в лучшем клубе России — "Спартаке", — сказал Николсон.
Николсон вернулся в "Спартак" после стажировки в "Клермоне", однако изначально не входил в планы нового наставника команды Деяна Станковича. Тем не менее, благодаря упорной работе на тренировках, он смог заслужить возможность выходить на поле и начал получать игровое время.
В текущем сезоне нападающий провел шесть матчей за "Спартак", в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами, включая дубль в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги против "Ростова" (3:0).
«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года.
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.
Шама́р Ама́ро Ни́колсон (англ. Shamar Amaro Nicholson; род. 16 марта 1997, Кингстон) — ямайский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Ямайки. Входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Ямайки.
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