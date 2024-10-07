В Турции отстранили женщину-арбитра ФИФА из-за секс-видео: лицензия аннулирована

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Турецкая футбольная федерация (TFF) лишила лицензии инспектора матчей местной Суперлиги Орхана Эрдемира и женщину-арбитра Элиф Караарслан, попавших в секс-скандал, сообщают РИА Новости.

Фото: wikipedia.org

Как сообщается, в сети ранее были опубликованы откровенные видео, на которых запечатлены 61-летний Эрдемир и 24-летняя Караарслан.

В интервью для издания Bursa Bugun сама Караарслан утверждает, что видеозаписи интимной близости с Эрдемиром являются "фальсификацией, созданной с помощью искусственного интеллекта", и появились они в сети еще год назад. Она также отметила, что все матчи, которые она судила, проходили в рамках частных турниров и не имели отношения к Федерации футбола Турции.

Инспектор отметил, что романтические связи между арбитрами не являются нарушением. Согласно данным, опубликованным на сайте TFF, стало известно, что судья была отстранена на 90 дней, тогда как инспектору назначили срок в 45 дней. Причины различий в сроках наказания Эрдемир и Караарслан не разъясняются.

Уточнения

Междунаро́дная федера́ция футбо́ла (фр. Fédération internationale de football association, сокращённо FIFA, в русской транслитерации — ФИФА́) — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.





Туре́цкая футбо́льная федера́ция (тур. Türkiye Futbol Federasyonu) — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Турции. Располагается в Стамбуле.

